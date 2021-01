Schwerpunkte

„Dafür jetzt die Weichen stellen“

25.01.2021 05:30, Von Gaby Kiedaisch — E-Mail verschicken

Die Grünen favorisieren den Ausbau der S-Bahn in der Region Stuttgart – Andreas Schwarz bringt die Südumfahrung wieder ins Spiel

Seit 2009 fährt die S-Bahn von Plochingen über Wendlingen nach Kirchheim. Unser Foto zeigt das S-Bahn-Gleis im Wendlinger Bahnhof. Foto: jh

WENDLINGEN. In sieben Wochen wählen die Baden-Württemberger einen neuen Landtag. Schon seit einiger Zeit bringen sich die einzelnen Parteien in Position. Wahlkampf in Zeiten von Corona ist allerdings ein schwieriges Unterfangen. Statt mit Präsenzveranstaltungen behilft man sich jetzt mit interaktiven digitalen Videoveranstaltungen, um mit den Wählern in Kontakt zu kommen. Wie am Freitagabend, als das Thema „Für mehr S-Bahn-Verbindungen“ im Mittelpunkt stand.