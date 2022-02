Schwerpunkte

„Da ist noch Luft nach oben“

Andreas Kenner (MdL) fordert: Impfquote in Pflegeheimen im Kreis Esslingen steigern.

Die SPD-Landtagsabgeordneten Andreas Kenner und Nicolas Fink hatten sich in einer kleinen Anfrage an die Landesregierung gewandt, um den aktuellen Stand der Corona-Impfungen bei Bewohnerinnen und Bewohnern sowie Beschäftigten in den Pflegeheimen im Landkreis Esslingen zu erfahren. Inzwischen liegt die Antwort des Sozialministeriums vor. Die Einschätzung des Ministeriums, dass die Impfkampagne in den Pflegeheimen des Landes „erfolgreich läuft“, können Fink und Kenner nach den jetzt vorliegenden Zahlen der Impfquoten nicht teilen. Dass immer noch durchschnittlich jeder vierte Bewohner in den Pflegeeinrichtungen des Kreises nicht geboostert sei, ist nach Einschätzung der Abgeordneten kein Erfolg, sondern fahrlässig. Kenner und Fink weisen auf die Dringlichkeit einer hohen Impfquote in den Pflegeheimen hin: „Hier geht es um das Überleben von vulnerablen Gruppen. Gerade bei diesen ist die Booster-Impfung besonders wichtig, um gut gegen schwere Verläufe im Falle einer Corona-Infektion geschützt zu sein. Mannheim und Rastatt dürfen sich nicht wiederholen.“