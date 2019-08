„Da habe ich richtig Lust drauf“

05.08.2019, Von Sylvia Gierlichs — E-Mail verschicken

Nicole Schmieder übernimmt ab September die Stelle als Gemeindereferentin der katholischen Seelsorgeeinheit St. Kolumban

Im vergangenen Jahr musste die Seelsorgeeinheit St. Kolumban in Wendlingen eine ganz schön heftige personelle Einbuße hinnehmen. Mit Regina Seneca, Gabriele Greiner-Jopp und Susanne Hepp-Kottmann verließen gleich drei erfahrene Mitarbeiterinnen Wendlingen. Mit Nicole Schmieder kommt ab September eine Nachfolgerin.

Nicole Schmieder ist ab September als neue Gemeindereferentin in St. Kolumban tätig. sg

WENDLINGEN. Nein, so richtig neu ist Nicole Schmieder nicht. Denn sie arbeitet seit elf Jahren beim katholischen Dekanat Esslingen-Nürtingen. Zuletzt in Ostfildern. „Fünf Kirchen, drei Kirchengemeinden“, sagt sie und lacht. Denn auch an Lauter und Neckar warten mit St. Kolumban in Wendlingen, Zum Guten Hirten in Köngen und Unterensingen drei Seelsorgeeinheiten auf sie. „Und auch die Nürtinger Kirchengemeinde, bei der ich war, bevor ich nach Ostfildern wechselte, war ja eine große Gemeinde. Ich merke: das liegt mir“, sagt Schmieder selbstbewusst. Man merkt ihr an, dass sie sich auf die neue Aufgabe freut.