Schwerpunkte

Corona: Wer kontrolliert die Baustellen

16.05.2020 05:30, Von Sylvia Gierlichs — E-Mail verschicken

Überall läuft die Arbeit nur mit halber Kraft, nur Baustellen laufen weiter – Wer kontrolliert den Arbeitsschutz?

Sechs erkrankte türkische Bauarbeiter auf der S 21-Baustelle, weitere 92 deswegen in Quarantäne – so richtig überrascht war man über diese Nachricht eigentlich nicht. Die WZ fragte nach, wie es denn bei den ausländischen Mitarbeitern am Albvorlandtunnel aussieht. Und wer sich um deren Arbeitssicherheit kümmert.

Die slowenischen und rumänischen Mitarbeiter der Baustelle des Albvorlandtunnels sind in den Containern vorne rechts untergebracht. Foto: Holzwarth

WENDLINGEN. Es ist Sonntagabend. Das Wetter ist warm, die Sonne lädt eigentlich zu einem schönen Grillabend mit Freunden ein. Wäre da nicht das vermaledeite Virus. Gefühlt ist alles, was Spaß macht, verboten. Die Männer, die in den Containern am Albvorlandtunnel wohnen, sind nicht so ängstlich. Zwei Rumänen schlendern den Feldweg entlang – auf das Virus angesprochen, lächeln sie und ziehen einen Mund-Nasen-Schutz zum einmaligen Gebrauch aus der Hosentasche. Der jedoch nicht aussieht, als ob er zum ersten Mal zum Einsatz kommt. Sozialer Abstand? Fehlanzeige. Weiter oben sitzen einige Männer einer slowenischen Leiharbeiterfirma vor der Unterkunft. Von den erkrankten türkischen Kollegen in Stuttgart haben sie gehört. „Das ist doch nur ein Gerücht“, sagt einer. Und nein, Angst zu erkranken haben sie nicht, versichern seine Kollegen. Sie arbeiten in Schichten: Einige Tage auf der Baustelle, dann geht es zurück in die Heimat. Und nach der Wiedereinreise? Müssen sie dann in Quarantäne? Einer der Männer, der gut Deutsch spricht, schüttelt den Kopf: „Wir reisen mit einer Pendlerbescheinigung ein“, sagt er. Denn ja, sein Job wird als systemrelevant eingestuft. Auch hier ist von Abstand nicht viel zu sehen.