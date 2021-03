Schwerpunkte

Corona-Tests für mehr Personen in Wendlingen

06.03.2021

WENDLINGEN (pm). Seit 1. März hat das kommunale Corona-Testzentrum in der Sporthalle Im Speck für alle Erzieher und Lehrkräfte sowie sonstiges Personal an Schulen und Kindertageseinrichtungen geöffnet. Gemacht werden die Testungen von der DRK-Bereitschaft Wendlingen-Unterensingen, die sich als kompetenter Partner zur Verfügung gestellt hat. Ab kommenden Montag, 8. März, wird die Teststrategie des Landes um weitere Personengruppen erweitert.

So dürfen sich nun auch Personen testen lassen, die in Kontakt mit vulnerablen Personengruppen stehen, beispielsweise pflegende Angehörige, Haushaltsangehörige von Schwangeren oder Angehörige von Personen, bei denen ein erhöhtes Risiko für einen schweren oder tödlichen Verlauf nach einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 besteht.

Ebenfalls testen lassen dürfen sich nun Personen, die ein hohes Risiko im beruflichen oder privaten Umfeld haben oder hatten. Hierzu zählen Menschen die beruflich mit Kindern, Jugendlichen und Familien zu tun haben, beispielsweise im Rahmen der Hilfen zu Erziehung und in der Kinder- und Jugendarbeit. Auch Beschäftigte im öffentlichen Dienst wie Polizeibeamte, Gerichtsvollzieher, Beschäftigte in Justizvollzugsanstalten, Beschäftigte im ÖPNV, Beschäftigte in kundenintensiven Bereichen der Verwaltung oder Beschäftigte in Flüchtlingsunterkünften haben Ansprüche auf den Test.