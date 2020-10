Schwerpunkte

Corona: So wird der Herbst in Wendlingen und Köngen

10.10.2020 05:30, Von Sylvia Gierlichs — E-Mail verschicken

Wendlingen und Köngen ziehen erste Konsequenzen aus den steigenden Infiziertenzahlen im Landkreis

Die Zahlen der Corona-Infizierten im Landkreis Esslingen sind derzeit so hoch, dass sich der Landkreis genötigt sah, eine neue Verordnung zu erlassen. Mit verantwortlich: die Erkrankten in den Wendlinger und Wernauer Flüchtlingsunterkünften und Mitarbeiter bei DHL. Welche Auswirkungen hat dies auf Wendlingen und Köngen?

Masken: Im Herbst werden sie offenbar wichtiger denn je. Hier ein Modell mit dem Köngener Wahrzeichen. Foto: sg

WENDLINGEN/KÖNGEN. Schon in der vergangenen Woche kamen die Flüchtlingsunterkünfte in Wendlingen und Wernau in den Fokus der Aufmerksamkeit. Denn einige der Bewohner hatten sich mit dem Corona-Virus infiziert. Die Stadt hatte die Unterkünfte daraufhin nach Absprache mit dem Gesundheitsamt unter Quarantäne gestellt. Das gefiel natürlich nicht jedem der Bewohner. Inzwischen konnte die Situation beruhigt werden, wie Bürgermeister Steffen Weigel auf Nachfrage der Wendlinger Zeitung mitteilte. Während die Bewohner des Hauses in Bodelshofen sich sehr kooperativ verhielten, sei die Akzeptanz in der Heinrich-Otto-Straße aber nur schwierig herzustellen gewesen. Das Problem: Die Security teilte den Bewohnern dort mit, sie dürften das Haus nicht verlassen, „daran gehindert werden dürfen sie aber nicht“, erklärte Weigel. Bei der Suche nach den Personen hätten Stadt und Polizei jedoch ausgezeichnet kooperiert.