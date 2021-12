Schwerpunkte

Corona-Hilfe wird zum Bumerang

13.12.2021 05:30, Von Bernd Köble — E-Mail verschicken

Die nachträgliche Abrechnung der staatlichen Gelder sorgt in vielen Betrieben für ein böses Erwachen. Bürokratie und Rückzahlungen treiben Unternehmer auf die Barrikaden.

In der Gastronomie befürchten 90 Prozent der Betriebe, staatliche Soforthilfen wegen des Lockdowns teilweise oder ganz zurückzahlen zu müssen. Foto: Postumitenko

Markus Hornung ist stocksauer. Der Familienbetrieb auf dem Sulzburghof in Unterlenningen hat gerade 15 000 Euro in die Vorbereitungen für den jährlichen Weihnachtsmarkt gesteckt – wieder umsonst. Obwohl der Hofladen mit Gastronomie und breitem Lebensmittelsortiment geöffnet ist, ist der Umsatz im November um 28 Prozent eingebrochen. „2 G“, sagt Hornung, „das ist für uns ein Lockdown light.“ Statt über Strategien nachzudenken, wie der Betrieb heil durch den Winter kommt, brütet er nun über Wirtschaftszahlen und hat eine Frist vor Augen: Bis 19. Dezember läuft das komplizierte Rückmeldeverfahren der L-Bank und des Wirtschaftsministeriums zur Abrechnung der Corona-Soforthilfen vom Frühjahr 2020. Für Hornung und den Sulzburghof könnte das bedeuten, dass 30 000 Euro an Unterstützung zurückbezahlt werden müssen. Für viele Kleinunternehmen, die damals von unentgeltlicher und unbürokratischer Hilfe ausgegangen waren, ein Schlag ins Gesicht.