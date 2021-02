Schwerpunkte

„Corona hat uns weiter zusammengeschweißt“

12.02.2021 05:30, Von Gaby Kiedaisch — E-Mail verschicken

Durch die Corona-Pandemie gibt es für die Ortspolizeibehörde in Wendlingen neue Aufgaben

Weil viele Gesundheitsämter wegen der Coronakrise überlastet sind, haben die Ortspolizeibehörden in den Kommunen weitere Aufgaben übernommen. So wie in Wendlingen. Seit dem 4. Januar werden genesene Menschen von der Ortspolizeibehörde aus der Quarantäne entlassen.

Kontrollen von Coronatests von Lkw-Fahrern aus Risikogebieten gehören ebenfalls zum Aufgabenspektrum der Ortspolizeibehörde. gki

WENDLINGEN. „Viele glauben, dass wir durch Corona weniger Geschäft haben“, sagt Joachim Vöhringer, Leiter des Amts für Familie, Bildung und Soziales, dem bei der Stadtverwaltung die Ordnungsbehörde zugeordnet ist. Tatsächlich ist das Rathaus während des Shutdowns geschlossen. Das meiste kann derzeit telefonisch oder nur mit Voranmeldung im Rathaus erledigt werden. Die Mitarbeiter der Stadtverwaltung arbeiten jedoch ganz normal weiter, auch wenn derzeit ein Teil zwischen Homeoffice und Dienststelle hin und her pendelt. Das dient dazu, dass die Büros immer nur mit einer Person besetzt sind, und dadurch eine mögliche Infektion verhindert werden kann.