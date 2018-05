Christine Flick neue Erste Vorsitzende

Förderverein der Musikschule Köngen/Wendlingen zog Bilanz

WENDLINGEN (pm). Bei der gut besuchten Mitgliederversammlung des Vereins der Förderer und Freunde der Musikschule Köngen-Wendlingen wurden Neuwahlen nötig, da Martin Mayer das Amt des Ersten Vorsitzenden und Hans-Ulrich Wirth das Amt des Schriftführers aus beruflichen Gründen aufgeben mussten.

Anlässlich seines Rücktritts als Vorsitzender gab Martin Mayer einen Überblick über die erfolgreichen Veranstaltungen der letzten drei Jahre. Unvergessen ist das Maybepop-Konzert 2014 anlässlich des zehnjährigen Bestehens des Fördervereins, das nach aufwändiger Vorbereitung ein toller Erfolg in jeder Hinsicht war. Oder das Lehrerkonzert „Darf ich bitten“ 2015. Oder 2016 das Jubiläum zum 50-jährigen Bestehen der Musikschule. Oder, ebenfalls 2016, die Wiederaufführung des Dobmeier-Musicals „Die Kiste“ – alle diese Veranstaltungen hat der Förderverein begleitet. Mayer hob die Harmonie und effiziente Zusammenarbeit im Vereinsbeirat hervor, die ihm in den vergangenen Jahren die Freude an der Vorstandsarbeit erhalten hat. Margit Mosch und Annette Jahn und Wolfgang Kuttler würdigten ihrerseits die herausragende, strukturierte, erfolgreiche und konsequente Arbeit Mayers, der glücklicherweise dem Verein als Beirat erhalten bleibt.

Standort Köngen soll ein neues Klavier erhalten