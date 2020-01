Christbäume werden gesammelt

WENDLINGEN (pm). Am Samstag, 11. Januar, sammelt die evangelische Kirchengemeinde Wendlingen wieder in den drei Stadtteilen Wendlingen, Unterboihingen und Bodelshofen die ausgedienten Christbäume gegen eine Spende ein und führt sie der Grünmüllverwertung zu. Die Helfer treffen sich um 8.45 Uhr im Gemeindehaus Lauterschule in der Kirchheimer Straße 1, die Fahrer bereits um 8.30 Uhr.