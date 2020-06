Schwerpunkte

Busse ersetzen die S 1 an Wochenenden

19.06.2020

An vier Wochenenden im Juni und Juli fällt die S-Bahn von Wendlingen nach Kirchheim aus. Der Schienenersatzverkehr findet mit Bussen statt. Foto: NZ-Archiv

WENDLINGEN (pm). Busse ersetzen zwischen Wendlingen und Oberlenningen die Züge der S1 und der Teckbahn. An vier Wochenenden im Juni und Juli fällt die S-Bahn nach Kirchheim und weiter nach Oberlenningen wegen Gleisarbeiten aus. Die Deutsche Bahn bittet Reisende, die abweichenden Fahrzeiten zu berücksichtigen und gegebenenfalls eine frühere Verbindung zu wählen. Der Schienenersatzverkehr betrifft jeweils den Zeitraum von Samstag, 5 Uhr, bis Montag, 4 Uhr, an den Wochenenden 20. bis 22. Juni, 27. bis 29. Juni, 4. bis 6. Juli und 11. bis 13. Juli.

Die Züge der S 1 beginnen und enden in Wendlingen. In Richtung Herrenberg fahren die S-Bahnen in Wendlingen zwei Minuten früher als üblich ab, also zu den Minuten 27 und 57.

Ab Kirchheim fahren die Busse nach Wendlingen 21 Minuten und ab Ötlingen 15 Minuten früher als die Züge der S 1, sodass Anschluss an die Weiterfahrt in Richtung Herrenberg besteht. Die Haltestellen der Busse sind in Wendlingen, am Busbahnhof, Halteplatz 5; in Ötlingen am Bahnhof und in Kirchheim am Bahnhof, Halteplatz 8.

Zwischen Oberlenningen und Kirchheim können die Fahrgäste sowohl mit den Linienbussen der Linie 177 als auch mit Ersatzbussen fahren. Die Abfahrt der Busse in Oberlenningen ist bis zu 37 Minuten früher als die der Regionalbahnen. In Kirchheim besteht Anschluss zu den Bussen des Schienenersatzverkehrs nach Wendlingen.

Die Haltestellen der Ersatzbusse sind in Kirchheim am Bahnhof; in Kirchheim Süd an der Polizeiwache; in Dettingen an der Volksbank; in Owen am Geschichtshaus; in Brucken an der Unteren Straße; in Unterlenningen an der Bahnhofstraße und in Oberlenningen an der Bahnhof. Die Linienbusse der Linie 177 halten an allen planmäßigen Haltestellen.