Schwerpunkte

B.U.S. und Skat finden statt

24.06.2020 05:30, — E-Mail verschicken

WENDLINGEN/KÖNGEN. Auch heute, Mittwoch, 24. Juni, findet wieder „B.U.S – Bewegen – Unterhalten – Spaß haben“ auf dem Marktplatz statt. Wie Bürgertreff-Leiterin Heike Hauß mitteilte, soll das Angebot nun auch wieder regelmäßig stattfinden. Auch für B.U.S. gelten die aktuellen Corona-Bestimmungen. Vor, während und nach B.U.S. ist die Abstandsregel von 1,5 Metern einzuhalten. Was jedoch auf dem Marktplatz kein Problem darstellt. Da B.U.S. im Freien stattfindet, muss keine Maske getragen werden, solange die erforderliche Abstandsregel eingehalten wird.

Immer noch gilt: Man muss Namen, Telefonnummer, Mail- oder Postadresse hinterlassen. Bei Fragen kann man sich an Heike Hauß, Leiterin des Bürgertreffs MiT, unter Telefon (0 70 24) 66 36 oder per E-Mail hauss@wendlingen.de wenden.

Das Bewegungsprogramm B.U.S., das auch der Sturzprophylaxe dient, gibt es ebenso in Köngen. Dort organisiert der Krankenpflegeverein das Angebot, das im Römerpark stattfindet. und zwar immer dienstags, 10 Uhr, das nächste Mal also am 30. Juni. Hier gilt, wie in Wendlingen: Abstand halten und bei Ankunft und Abfahrt Mund-Nase-Schutz tragen.

Die Skatfans treffen sich übrigens auch wieder. Und freuen sich über Menschen, die dem Kartenspiel ebenso zugeneigt sind. Das nächste Mal findet der Treff am Donnerstag, von 14 bis 17 Uhr, statt.