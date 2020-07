Schwerpunkte

B.U.S. startet früher

07.07.2020 05:30

WENDLINGEN (pm). Es wird zunehmend wärmer, auch schon am Morgen. Deshalb trifft sich die B.U.S.-Gruppe (Bewegen – Unterhalten – Spaß) in der warmen Jahreszeit bereits um 9 Uhr auf dem Marktplatz, um noch ein wenig in den Genuss des Schattens zu kommen, den das Gebäude des Treffpunkt auf den Marktplatz wirft. Auch für B.U.S. gelten die aktuellen Corona-Bestimmungen. Vor, während und nach B.U.S. ist die Abstandsregel von 1,5 Metern unbedingt einzuhalten. Stattdessen muss aber keine Maske getragen werden, da B.U.S. im Freien stattfindet und so lange der Abstand gewahrt wird. Im Treffpunkt Stadtmitte gilt bei einem Toilettenbesuch die Maskenpflicht. Weiterhin müssen Namen sowie eine Telefonnummer, Post- oder Mailadresse hinterlassen werden, Vordrucke in Zukunft auch zu Hause ausgefüllt werden. Die erhobenen Daten werden nach 30 Tagen vernichtet. Bei Fragen steht Heike Hauß, Leiterin des Bürgertreffs MiT, unter Telefon (0 70 24) 6636 oder per Mail hauss@wendlingen.de zur Verfügung.