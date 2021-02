Schwerpunkte

Bundeswehr unterstützt Seniorenzentrum Taläcker

04.02.2021 05:30, — E-Mail verschicken

In der vergangenen Woche kündigte Sozialminister Manfred Lucha an, er wolle die Bundeswehr um Unterstützung für die Corona-Schnelltests in Pflegeheimen bitten. Kaum war die Bitte ausgesprochen, kam auch mit dem Hauptgefreiten Schneider auch schon ein Soldat, um das Wendlinger Seniorenzentrum Taläcker zu unterstützen. Er ist für 21 Tage im Einsatz, um Testungen für Besucher zu machen. Denn ohne Test ist der Besuch von Angehörigen nicht gestattet. Der junge Mann kommt eigentlich aus Kaiserslautern und ist normalerweise im Panzerbataillon 363 Hardheim stationiert. Dass er in Wendlingen gelandet ist, war Zufall, er hätte überall in Deutschland stationiert werden können. „Ich freue mich, hier zu sein und etwas tun zu können, das hilft“, sagt der 21-Jährige. pm/Foto: Die Zieglerschen