Bundestagswahlkampf: Tim Hauser tritt gegen Markus Grübel an

17.06.2020 05:30, Von Sylvia Gierlichs

Markus Grübel hat für seine Bewerbung als Bundestagskandidat Konkurrenz aus den eigenen Reihen bekommen

Am Montagabend gab es bei der Mitgliederversammlung des CDU Stadtverbandes in Esslingen eine riesengroße Überraschung. Denn zu dem schon als gesetzt geltenden Markus Grübel gesellt sich jetzt mit dem 35-jährigen Tim Hauser ein weiterer Bewerber um das Bundestagsmandat. Er warf seinen Hut erst in der Veranstaltung in den Ring.

Markus Grübel, seit 19 Jahren für die CDU im Bundestag. pm

ESSLINGEN. Das Prozedere war ungewöhnlich. Und, sagt Hauser, es sei der Corona-Pandemie geschuldet. Üblicherweise werden Bundestagskandidaten nämlich in Wahlkreis-Konferenzen von allen Mitgliedern gewählt. Dass im Moment hunderte von CDU-Mitgliedern in einer Gemeindehalle zusammenkommen um ihre Mitgliedsversammlung abzuhalten, ist jedoch derzeit undenkbar. Deswegen hatte sich der CDU-Kreisverband entschieden, in den Stadt- und Ortsverbänden Delegierte zu benennen, die dann in Wahlkreiskonferenzen die Bewerber bestimmen. Die Esslinger waren die ersten, die zur Delegiertenwahl eingeladen hatten. Die Ortsverbände seien unter Druck gestanden ihre Delegierten zu wählen, so Hauser, dessen Vater Otto Hauser von 1983 bis 1998 Bundestagsabgeordneter für den Wahlkreis Esslingen war. Die Wahlkreiskonferenz für den Wahlkreis Esslingen findet am 10. Juli im Kubino in Ostfildern-Nellingen statt. 61 Delegierte werden teilnehmen, alleine 20 kommen aus dem Stadtverband Esslingen.