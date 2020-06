Schwerpunkte

Bundestagswahl: Streit in der CDU

25.06.2020 05:30, Von Sylvia Gierlichs — E-Mail verschicken

Die Ankündigung Tim Hausers, für eine Bundestagsnominierung zu kandidieren, wirbelt in der CDU mächtig Staub auf

Tim Hauser

Am Montag vor einer Woche hat Tim Hauser bei der Mitgliederversammlung des CDU-Stadtverbands Esslingen seinen Hut in den Ring geworfen: Er will den Wahlkreis Esslingen im Bundestag vertreten und tritt daher bei der Nominierungsveranstaltung am Freitag, 10. Juli, in Ostfildern als Kandidat an. Gegen Markus Grübel, der den Wahlkreis seit 19 Jahren vertritt. Diese sehr kurzfristige Ankündigung seiner Kandidatur führte zu erheblichen Irritationen. Bei Markus Grübel, aber auch bei einigen CDU-Mitgliedern im Wahlkreis. Der Vorwurf der Trickserei steht im Raum.