Bundestagswahl 2021: Trend zur Briefwahl in Wendlingen, Köngen, Oberboihingen und Wernau ungebrochen

22.09.2021 05:30, Von Gaby Kiedaisch — E-Mail verschicken

Die Briefwahl nehmen immer mehr Wähler in Anspruch. Das zeigt auch eine Nachfrage in Wendlingen, Köngen, Oberboihingen und Wernau. Bis zu 48 Prozent haben in einzelnen Kommunen bereits ihre Kreuzchen gemacht.

Die Bundestagswahl am kommenden Sonntag wirft ihre Schatten voraus. Foto: Holzwarth

Schon vor dem Wahltag zu wählen, wird immer beliebter. Bei der Bundestagswahl am 26. September wird deshalb ein neuer Briefwahlrekord erwartet. Eine Rolle spielt dabei auch die Corona-Pandemie.