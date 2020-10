Schwerpunkte

Bundestagsabgeordnete einig: Ein Lieferkettengesetz muss her

22.10.2020 05:30, Von Sylvia Gierlichs — E-Mail verschicken

Freiwillige Selbstverpflichtung der Unternehmen ist gescheitert – Grübel: „Dem fairen Handel gehört die Zukunft“

Faire Löhne, faire Arbeitsbedingungen, faire Umweltstandards – die Welt wäre besser, wenn das überall gelten würde. Im Bundestag steht ein Gesetzesentwurf zum sogenannten Lieferkettengesetz in den Startlöchern. Doch wie denken die Bundestagsabgeordneten im Landkreis Esslingen darüber? Die Köngener Initiative „Eine Welt“ hatte sie eingeladen, um das zu erfahren.

Schokolade ist ein Genuss – doch nicht immer wird bei der Ernte auch auf die Einhaltung der Menschenrechte geachtet. Foto: NZ-Archiv

KÖNGEN. Der Herbst ist da, das Wetter wird usselig. Wie wäre es da, sich am Samstagnachmittag mit einem guten Buch aufs Sofa zurückzuziehen? Ein Tässchen Kaffee und einen oder zwei Riegel Schokolade dazu – lecker. Doch woher kommt der Kaffee? Oder die Schokolade? War Kinderarbeit im Spiel beim Ernten der Kaffee- oder Kakaobohnen? Bekamen die Arbeiter genug Lohn, um damit ihre Familien zu ernähren? Und wie ist es mit dem Einsatz von Pestiziden? Gab es gar noch gravierendere Menschenrechtsverletzungen? Fragen, deren Antworten dem Verbraucher meist verborgen bleiben. Denn bisher muss ein Unternehmen nicht nachweisen, woher die Zutaten stammen, die in seinem Unternehmen verarbeitet werden. Das gilt für Kaffee genauso wie für Teile, die in der Automobilindustrie zum Einsatz kommen.