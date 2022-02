Schwerpunkte

Bundestags- und Landtagspolitiker äußern sich bestürzt über den Angriff Russlands auf die Ukraine

25.02.2022

Bundes- und Landespolitiker aus dem Landkreis Esslingen äußern sich bestürzt über den Angriff Russlands auf die Ukraine und verurteilen dieses Vorgehen aufs Schärfste. Andreas Schwarz (Grüne): Sind bereit, Flüchtende aus der Ukraine in Baden-Württemberg aufzunehmen.

Die Nachricht des überraschenden Bombardements Russlands auf die Ukraine löst auch bei Bundes- und Landespolitikern im Landkreis Esslingen große Bestürzung aus, aber auch Wut. Wenn nötig, müsse das Territorium der NATO militärisch geschützt werden, führen Markus Grübel und Michael Hennrich (beide CDU) an.

„Präsident Putin hat mit dem Angriff auf die Ukraine einen Krieg in Europa begonnen und damit Völkerrecht gebrochen. Das verurteilen wir auf das Schärfste“, zeigen sich die Bundestagsabgeordneten Markus Grübel und Michael Hennrich in einer gemeinsamen Pressemitteilung fassungslos und wütend. Der russische Präsident Wladimir Putin bringe damit unermessliches Leid über die Menschen. „Diesen Bruch des Völkerrechts und des Friedens in Europa dürfen wir nicht hinnehmen.“

Die angebliche Bedrohung Russlands durch die NATO sei ein durchschaubarer Vorwand für diesen völkerrechtswidrigen Angriff, zumal eine Mitgliedschaft der Ukraine in der NATO keine konkrete Aussicht habe. Was Präsident Putin tatsächlich fürchte, sei die Demokratiebewegung in der Ukraine und in anderen osteuropäischen Staaten.