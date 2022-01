Schwerpunkte

BUND Kirchheim fordert weiterhin Tempolimit auf Autobahn

22.01.2022 05:30

Der BUND Kirchheim hält am Ziel von Tempo 100 auf der Autobahn fest.

Die BUND-Arbeitsgruppe Lärm hat sich mit dem Kirchheimer Lärmaktionsplan (LAP) beschäftigt, der noch bis zum Freitag, 28. Januar, öffentlich ausliegt und jedem Bürger die Möglichkeit gibt, sich zum Verkehrslärm der innerstädtischen und überregionalen Verkehrsadern zu äußern.

Die Arbeitsgruppe hat dabei die Bundesautobahn 8 in den Blick genommen, die auf Kirchheimer Gemarkung von fast 97 000 Fahrzeugen täglich frequentiert wird. Der Lärm der Autobahn beeinträchtigt nach Meinung des BUND die Lebensqualität in Kirchheim massiv. Neben Wohngebieten seien auch Bereiche, die der Naherholung dienen, hohen Lärmwerten ausgesetzt. Um diesen auf Dauer gesundheitsschädlichen Lärm zu reduzieren, fordert der BUND Tempo 100 in diesem Abschnitt der A 8. Diese Maßnahme lasse sich schnell umsetzen, sei kostengünstig und leiste einen Beitrag zum Klimaschutz, so die Arbeitsgruppe.

Der BUND begrüßt, dass sich Kirchheim, Wendlingen, Köngen und Holzmaden gemeinsam für Maßnahmen auf der A 8 starkmachen. Allerdings enthält der vorgelegte Lärmaktionsplan der Stadt Kirchheim aus Sicht des BUND nur wenige Aussagen zur Autobahn.