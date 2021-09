Schwerpunkte

Bürgerschaftliches Engagement lernen

KIRCHHEIM. Die Fachstelle Bürgerengagement der Stadtverwaltung Kirchheim informiert am Dienstag, 14. September, um 16 Uhr unter dem Motto „Ge(h)spräche“ über verschiedene Möglichkeiten des bürgerschaftlichen Engagements. Beim gemeinsamen Gehen, Betrachten und Sprechen lernen die Teilnehmenden verschiedene Organisationen, Einrichtungen und Vereine in Kirchheim kennen. Daraus entwickeln sich Ideen für freiwilliges Engagement. Der Stadtrundgang lebt vom Austausch. Treffpunkt ist vor dem Kirchheimer Rathaus (Marktstraße 14). Der Spaziergang ist nicht geeignet für Mobilitätseingeschränkte. Am Ende des Spazierganges um 17.45 Uhr erwartet die Teilnehmenden ein Vesper. Wer teilnehmen möchte, kann sich bis einschließlich Montag, 13. September, entweder telefonisch bei Christine Euchner von der Fachstelle Bürgerengagement unter (0 70 21) 5 02-3 58 oder per E-Mail an be@kirchheim-teck.de anmelden. pm