Schwerpunkte

Bürgermeister appelliert an Impfgegner

27.12.2021 05:30, Von Gaby Kiedaisch — E-Mail verschicken

Mit Blick auf Omikron sollen weitere Testzentren in Wendlingen entstehen.

WENDLINGEN. In der letzten Sitzung des Jahres schilderte Bürgermeister Weigel vor dem Gemeinderat seine Eindrücke zu Corona und der angespannten Impfsituation. Er stelle fest, dass nach kurzer Zeit der Impfnachfrage die Impfwilligkeit bei den Nichtgeimpften schon wieder weniger werde. Er glaube deshalb nicht, dass man um eine Impfpflicht herumkomme. Während das Boostern kein Problem sei, sei der Anteil der Erstimpfungen sehr gering. Daher müsse jeder seinen Beitrag leisten, damit man wieder zu einem normalen Leben zurückkehren könne. Proteste bringen aus seiner Sicht nichts. Er richtete deshalb seinen Appell an all jene, die sich bislang der Impfung verweigert haben: „Lassen Sie sich impfen!“

Umgekehrt schwinde bei der großen Mehrheit der Bevölkerung das Verständnis für Nichtgeimpfte immer mehr. Coronatests, die man zu Hause mache, würden nicht mehr anerkannt und das Land setzt verstärkt auf öffentliche Testungen. Im Hinblick auf die sich stark verbreitende neue Virusvariante Omikron kündigte der Bürgermeister an, dass die Stadtverwaltung mit Anbietern im Kontakt sei, um weitere Schnellteststationen in Wendlingen rasch aufbauen zu können. Er hofft, dass mehr Menschen die Einsicht haben, sich impfen zu lassen und ihre persönliche Befindlichkeiten zum Wohle der Gesellschaft hintanstellen, sodass sich die Impfquote erhöht.