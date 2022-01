Schwerpunkte

Bürgerbus Wendlingen: Der 100000. Fahrgast wurde begrüßt

14.01.2022

Seit achteinhalb Jahren gehört das Angebot fest zum Wendlinger Nahverkehr. Der Nachfolgebus ist der erste im Land der elektrisch fährt.

Ehrung: Bürgermeister Weigel (links) mit Juliane Burk und Bürgerbushelfern Foto: pm

WENDLINGEN. Seit 2013 dreht der Bürgerbus in Wendlingen seine Runden. Weit über 50 Fahrerinnen und Fahrer haben in den nun mehr als achteinhalb Jahren ehrenamtlich dafür gesorgt, dass ein nachhaltiges und verlässliches Nahverkehrsangebot in der Stadt besteht. Dass dieses auch gut genutzt wird, zeigt nun das neue Jubiläum – Bürgermeister Steffen Weigel begrüßte am Mittwoch an der Haltestelle Stadtmitte den hunderttausendste zahlenden Fahrgast: Juliane Burk, die seit Jahren Stammfahrgast von der Weinhalde ist, war ob des Blumenstraußes und einer kleinen Box mit Freifahrkarten völlig überrascht.