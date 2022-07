Schwerpunkte

Bürgerbus sucht neue Fahrer

21.07.2022 05:30, — E-Mail verschicken

WENDLINGEN. Nächstes Jahr feiert der Bürgerbus Wendlingen sein zehnjähriges Bestehen. Viele der Fahrer sind seit dem Start im Mai 2013 dabei. Aus Altersgründen werden sie demnächst diese tolle ehrenamtliche Tätigkeit nicht mehr ausführen können. Um den Bürgerbus Wendlingen auch in den nächsten Jahren betreiben zu können, werden neue Fahrerinnen und Fahrer gesucht. Voraussetzung sind ein paar Stunden Zeit im Monat, die Lust in einem engagierten Team mitwirken zu wollen und der Pkw-Führerschein. Alles andere wird durch den Bürgerverein und die Stadt Wendlingen organisiert. Informationen aus erster Hand auf dem Stand des Bürgervereins Wendlingen auf dem Vinzenzifest am Sonntag, 24. Juli, an der Ecke Schillerstraße/Unterboihinger Straße. pm

Mehr Informationen gibt es auf der Homepage: www.bürgerbus-wendlingen.de