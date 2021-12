Schwerpunkte

Kirchheim: Bürgerbeteiligung Bohnau online

01.12.2021 05:30, — E-Mail verschicken

KIRCHHEIM. Im Zuge der Bürgerbeteiligung für das Gewerbegebiet Bohnau-Süd in Kirchheim unter Teck findet am Freitag, 10. Dezember, von 18.30 bis 20.30 Uhr ein digitaler Bürgerdialog statt. Der ursprünglich als Präsenzveranstaltung in der Kirchheimer Stadthalle geplante Termin ist abgesagt, stattdessen findet ein digitaler Bürgerdialog statt. Wer am digitalen Bürgerdialog am 10. Dezember über WebEx teilnehmen möchte, kann sich bis Mittwoch, 8. Dezember, telefonisch unter (0 70 21) 5 02-2 68 oder per E-Mail an m.ottmayer@kirchheim-teck.de anmelden. Der Programmablauf und weitere Hinweise zur Bürgerbeteiligung sind auf der Projektwebseite unter www.kirchheim-teck.de/bohnau-sued zu finden. Die Ergebnisse der Online-Umfrage zum Thema „Bohnau-Süd“ sind ausgewertet und werden von Oberbürgermeister Dr. Pascal Bader präsentiert. Ziel der Veranstaltung ist es, über die Entwicklungen in der Bohnau-Süd zu informieren und einen Überblick über den aktuellen Stand der Planungen zu geben. pm