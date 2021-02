Schwerpunkte

Brückeneinschub bei Wendlingen: Ohne Netz und doppelten Boden

22.02.2021 05:30, Von Sylvia Gierlichs — E-Mail verschicken

Eine 820 Tonnen schwere Eisenbahnbrücke wurde am Samstagmorgen über der B 313 in ihre endgültige Position gerückt

Seit Wochen wird am Rand der Autobahn geschweißt was das Zeug hält – gesehen haben die Vorbeifahrenden davon nichts, die Arbeiten fanden im Schutze eines Zelts statt. Am Samstagmorgen nun hatte die Eisenbahnbrücke ihren großen Auftritt, als sie über die B 313 in ihre endgültige Position geschoben und gezogen wurde.

Der Tieflader schiebt die Brücke langsam dem Kran entgegen.

WENDLINGEN/KÖNGEN. Der Samstag war ein wichtiger Tag für den Projektabschnitt 1,4 der ICE-Strecke Stuttgart-Ulm. Der Abschnitt erstreckt sich vom Flughafen in Leinfelden-Echterdingen bis zum Autobahnanschluss Wendlingen und schließt dort zum Abschnitt des Albvorlandtunnels auf. Eine der acht Brücken, die in diesem Abschnitt, vor allem rund um das Autobahnkreuz gebaut werden, ist fertig und wurde in ihre endgültige Position über der Bundesstraße 313 geschoben. Es handele sich um eine besondere Brücke, sagt Projektleiter Peter Wer. Warum? „Nun, sie ist aus Stahl und in der alten Tradition einer Fachwerkbrücke gebaut“, sagt der Ingenieur. Fachwerkbrücken gelten als besonders belastbar. Deswegen begegnen sie einem oft als Eisenbahnbrücken.