Schwerpunkte

Brücke wird saniert

17.08.2021 05:30, — E-Mail verschicken

WERNAU. Im Bereich der Nordöstlichen Randstraße muss die Brücke saniert werden, die über Bahngleise und das Wernauer Klärwerk führt. Rund 750 000 Euro investiert die Stadt in die Sanierung des Bauwerks an der Verbindungsstraße von den Wohngebieten Adlerstraße Ost am Katzenstein in Richtung Plochingen. Das Land fördert die Maßnahme mit 50 Prozent der Kosten.

Aufgrund der Sanierungsarbeiten muss die Fahrbahn bis 17. Dezember halbseitig gesperrt werden. Der Verkehr wird durch eine Ampelanlage geregelt. Für die Verkehrssicherung sorgt die Firma Kurz aus Plochingen. Für Rückfragen steht das Stadtbauamt der Stadt Wernau unter Telefon (0 71 53) 9 34 56 02 zur Verfügung. sys