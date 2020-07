Schwerpunkte

Brücke könnte bis Weihnachten fertig werden

07.07.2020 05:30, Von Gaby Kiedaisch — E-Mail verschicken

Die Arbeiten an der neuen Brücke in der Ohmstraße sind voll im Gang: Die Widerlager werden in zwei getrennten Abschnitten gebaut

Für das neue Baugebiet Schillingäcker-Gassenäcker-Steinriegel wird eine neue Brücke über die Lauter gebaut. Am Ende von der Ohmstraße entsteht aktuell das erste Widerlager.

Mit sogenannten Bigpacks, große Taschen gefüllt mit Sand, wird die Lauter an der Baustelle vorbeigeführt. Um nach der Gründung am Widerlager arbeiten zu können, wurde das Bachbett betoniert. In einem zweiten Bauabschnitt wird auf der entgegengesetzten Seite des Ufers das zweite Widerlager gebaut. Foto: Holzwarth

WENDLINGEN. Ein Brückenbau über einen Fluss ist eine diffizile Geschichte. Werden die Widerlager in den Fluss gebaut, ist das Gewässer vorher umzuleiten oder muss irgendwie verdrängt werden. Das zweite wird aktuell beim Brückenbau an der Lauter praktiziert. Dafür werden große Sandsäcke, sogenannte Bigpacks, genutzt, die die Baustelle vom Lauterwasser abschotten und die Bauarbeiter trockenen Fußes am Widerlager arbeiten können. Zusätzlich wurde zu Beginn eine Wasserhaltung angebracht, in das das überschüssige Wasser, das in die Baustelle drang, gepumpt wurde, um es dann später dem Fluss wieder zuzuführen. Momentan wird das Widerlager ausgeschalt. Wenn es mit Beton verfüllt ist, dann zieht die Baustelle auf die andere Seite hinüber. Dort wird ein zweites Widerlager gebaut.