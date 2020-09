Schwerpunkte

Breitband für die Kirchrainschule

07.09.2020

Förderzusage für Oberboihingen zum Ausbau des schnellen Internets

OBERBOIHINGEN (pm). Schnelles Internet in allen Klassenräumen: Die Oskar-Schwenk-Schule in Waldenbuch und die Kirchrainschule in Oberboihingen sind die neuen Gewinner im Breitbandausbau. Die beiden Gemeinden erhalten je 50 000 Euro Fördergeld vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur. Mit den Mitteln soll nun ein zuverlässiger Internetanschluss für die geförderten Schulen an Gigabit-Netzwerke umgesetzt werden.

Nachdem schon Bissingen vor kurzer Zeit von einer hohen Fördersumme profitiert hat, kann jetzt auch in Waldenbuch und Oberboihingen mit den Mitteln aus dem Bundesprogramm die sogenannte Marktlücke gefüllt werden. So werden Gebiete bezeichnet, in denen aufgrund mangelnder wirtschaftlicher Aussichten die Telekommunikationsunternehmen nicht von sich aus den Ausbau der Netze vorantreiben. Ziel des Bundesprogramms ist es, diese Lücke auszugleichen und dafür Sorge zu tragen, dass Lern- und Arbeitsbedingungen im ländlichen Raum nicht hinter städtischen Regionen zurückstehen.