„Brauchen einfach mal Perspektiven“

28.04.2021 05:30, Von Sylvia Gierlichs — E-Mail verschicken

Foodtruck-Betreiber Markus Ridder erzählt, wie schwer es für ihn und seine Kollegen ist, durch die Pandemie zu kommen

Endlich mal wieder was los in Wendlingen – das dachten sich doch einige am Wochenende und stellten sich in die Schlange, um die Leckereien abzuholen, die in den beiden Foodtrucks auf dem St.-Leu-la-Forêt-Platz angeboten wurden. Und auch für die Foodtruck-Betreiber war das , nach einer langen Durststrecke, ein kleiner Schritt Richtung Normalität.

Diszipliniert hielten sich die Kunden von Markus Ridder in Wendlingen am Wochenende an die vorgegebenen Hygieneregeln. Foto: privat

WENDLINGEN. „Die Leute waren sehr diszipliniert“, lobte Markus Ridder die Wendlinger Kunden, die ab Samstagnachmittag brav in der Schlange standen, um sich bei „Mister Poffertjes“ eine Portion Pancakes mit Sahne-Früchte-Topping oder bei „Jo’s“ einen saftigen Burger zu sichern. Bis Sonntagabend standen die Foodtruck-Betreiber auf dem St.-Leu-la-Forêt-Platz vor dem Wendlinger Rathaus. Und klar, wegen des Hygienekonzeptes, das das Tragen einer Maske, Handdesinfektion und Abstandhalten in der Schlange vorsah, kamen nicht Menschenmassen zum Rathaus geströmt, um sich mit Essbarem zu versorgen. Dennoch bezeichnet Markus Ridder das Wochenende als „rundherum gelungen“.