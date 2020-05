Schwerpunkte

Brandstifter kommt in psychiatrische Klinik

18.05.2020 05:30, Von Sylvia Gierlichs — E-Mail verschicken

Der 21-jährige Syrer, der im Dezember in einer Wendlinger Flüchtlingsunterkunft Feuer gelegt hat, ist an Schizophrenie erkrankt

STUTTGART/WENDLINGEN. Am Donnerstag wurde die Verhandlung gegen den Syrer fortgesetzt, dem Brandstiftung in einer Flüchtlingsunterkunft in der Wendlinger Heinrich-Otto Straße vorgeworfen wird. Es wurde ein Zeuge erwartet, der im Dezember 2019, dem Zeitpunkt der Brandstiftung, ebenfalls in dieser Unterkunft lebte. Als der Zeuge nicht auftauchte, versuchte Richterin Cornelie Eßlinger-Graf, ihn telefonisch zu erreichen. Inzwischen sagt der Beschuldigte, der derzeit auf der Weissenau, einem psychiatrischen Krankenhaus im Kreis Ravensburg, untergebracht ist, zu seinem Verteidiger: „Ich bin nicht krank.“ Er leidet an den Nebenwirkungen der Medikamente und meint, sie schaden ihm. Der Sachverständige, Professor Dr. Michael Günter, antwortet: „Die Medikamente ordnen die Gedanken.“ Doch der Beschuldigte beteuert: „Ich habe gute Gedanken, jetzt bin ich gesund. Ich bin kein Verrückter.“ Er hat Heimweh nach seiner Familie. Doch der Wunsch, das Krankenhaus verlassen zu dürfen, wird sich erst einmal nicht erfüllen.