Blutspender in Wendlingen geehrt

21.11.2022 05:30

Die Stadt Wendlingen ehrte wieder verdiente Blutspender und Blutspenderinnen für ihren selbstlosen Einsatz.

DRK-Bereitschaftsleiter Torsten Stutz (rechts) und Bürgermeister Steffen Weigel (oben links) bedankten sich bei den zahlreichen Blutspenderinnen und Blutspendern für ihre Bereitschaft, Leben zu retten. Foto: Stadt Wendlingen

WENDLINGEN. Das Deutsche Rote Kreuz führte in diesem Jahr wieder mehrere Blutspendeaktionen in Wendlingen durch. Weiterhin mussten vorab Online-Termine vereinbart werden, was von den ortsansässigen Bürgerinnen und Bürgern sehr gut angenommen wurde.