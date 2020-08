Schwerpunkte

Blut spenden in Köngen

21.08.2020 05:30, — E-Mail verschicken

KÖNGEN (pm). Eine Blutspendeaktion des DRK findet am Mittwoch, 2. September, von 14.30 bis 19.30 Uhr in der Eintrachthalle, Kiesweg 10, in Köngen statt. Als Anreiz für die Spender soll ein Gasgrill verlost werden. Die Blutspende findet aktuell ausschließlich mit vorheriger Terminreservierung statt. Spender können sich online ihren Blutspendetermin unter dem nachfolgenden Link reservieren: https://terminreservierung.blutspende.de/m/koengen-eintrachthalle. Bei Rückfragen können sich alle Spender und Spendeninteressierte an die kostenlose Hotline unter (08 00) 1 19 49 11 wenden. Nähere Informationen zur Blutspende finden sich auch im Internet unter www.drk-blutspende.de.