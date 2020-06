Schwerpunkte

Blumenteppich rund um die Kirche

08.06.2020 05:30, Von Gaby Kiedaisch — E-Mail verschicken

Fronleichnam-Gottesdienst in St. Kolumban – Kinder aufgepasst: Wer hilft beim Malen eines großen Blumenteppichs mit?

Obwohl auf die Prozession und den gemeinschaftlich gestalteten Blumenteppich zu Fronleichnam – aus den bekannten Gründen – verzichtet werden muss, so wird es freilich einen festlichen Gottesdienst in der Kirche geben. Am Mittwoch sind außerdem alle Kinder eingeladen, sich erstmals an einem mit Straßenkreide gemalten Blumenteppich rund um St.Kolumban zu beteiligen.

Coronabedingt muss die Fronleichnams-Prozession in diesem Jahr ausfallen. In der Monstranz wird mit der Hostie symbolisch der Leib Christi durch die Straßen in der Gemeinde getragen. Unser Foto zeigt eine frühere Prozession mit Dekan Paul Magino, der die Monstranz unter dem Baldachin den Gläubigen zeigt. Fotos: Archiv

WENDLINGEN-UNTERBOIHINGEN/KÖNGEN.