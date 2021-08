Schwerpunkte

Blüht es schon?

23.08.2021

WENDLINGEN. Im Frühjahr waren Samentütchen mit einer speziellen Saatgutmischung von der Stadt Wendlingen kostenlos verteilt worden. Mit dem Einsäen des Saatgutes sollte ein Quadratmeter Wildblumen-Pracht als kleine „Rettungsinsel“ für Wildbienen entstehen. Die erfreuliche Nachfrage und das große Interesse haben die Hoffnung geweckt, dass in vielen Wendlinger Gärten kleine oder auch größere Flächen in sommerlichen Farben erblüht sind. Diesen gärtnerischen Einsatz will die Stadt nun belohnen: Sie fordert die Teilnehmer auf, ein Foto von ihrer Wildbieneninsel zu senden per E-Mail an Scholder@wendlingen.de im Stadtbauamt bis zum 1. September. Die drei schönsten Fotos werden mit einem Wertgutschein belohnt, der in Wendlinger Fachgeschäften eingelöst werden kann. pm