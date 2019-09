Bluegrass- und Oldtime-Treff

WENDLINGEN (pm). Am Freitag, 13. September, 20 Uhr, findet wieder der Bluegrass- und Oldtime-Treff statt, zu dem alle Freunde dieser Musikrichtung zum gemeinsamen Musizieren mit Gitarre, Banjo, Mandoline, Bass, Gesang, Fiddle, Dobro oder einem anderen Instrument eingeladen sind. Zuhörer sind ebenfalls willkommen. In der Regel finden die Treffen am zweiten Freitag im Monat statt, die nächsten Male am 11. Oktober, 8. November und 20. Dezember.