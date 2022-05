Schwerpunkte

Blaulicht stand im Mittelpunkt

23.05.2022

Kreisparteitag der Sozialdemokraten im Landkreis Esslingen

ESSLINGEN. Vor der ehrwürdigen Kulisse des Alten Rathauses in Esslingen fand der Kreisparteitag des SPD-Kreisverbandes Esslingen statt. Die Genossinnen und Genossen hatten sich die Arbeit und das Wirken der Hilfsorganisationen der Region als Thema gegeben und als Referent den Präsident der THW-Bundesvereinigung, Martin Gerster (MdB), eingeladen.

Matthias Klopfer, Oberbürgermeister der Stadt Esslingen, machte deutlich, welchen Stellenwert die Arbeit der Hilfsorganisationen hat. In den derzeitigen Krisen müssten die Bewohner der Kommunen mitgenommen werden. Sehr dankbar ist er für die Unterstützung der Bevölkerung in der Ukraine-Krise. Täglich werde neuer Wohnraum für die Flüchtenden in Esslingen angeboten.

Der Präsident der THW-Bundesvereinigung, Martin Gerster (MdB), beleuchtete in seiner Rede am Beispiel der Flutkatastrophe im Ahrtal die Bedeutung der Hilfsorganisationen, in denen Hunderttausende, größtenteils ehrenamtliche Aktive, Dienst leisten: „Das ist so weltweit einzigartig!“.