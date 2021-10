Schwerpunkte

Blasmusikverband zieht ins Musikzentrum Plochingen

11.10.2021 05:30, Von Philipp Braitinger — E-Mail verschicken

Mit dem Blasmusikverband Esslingen und dem Chorverband Karl Pfaff beziehen zwei weitere Dachorganisationen der Amateurmusik ihre Geschäftsräume im Musikzentrum Baden-Württemberg in Plochingen.

Der Mietvertrag wird von Markus Grübel (Präsident des Kreisblasmusikverbands Esslingen), Ralf Krasselt (Geschäftsführender Präsident des Kreisblasmusikverbands Esslingen), Guido Wolf (Präsident des Blasmusikverbands Baden-Württemberg), Martin Emberger (Geschäftsführer des Chorverbands Karl Pfaff) und Erwin Hees (Präsident des Chorverbands Karl Pfaff) unterzeichnet. Foto: Braitinger

PLOCHINGEN. „Wir wollen das Haus zu einem Kompetenzzentrum entwickeln, und dafür brauchen wir Verbündete“, erklärte der neue Präsident des Blasmusikverbands Baden-Württemberg und Landtagsabgeordnete Guido Wolf (CDU). Um zwei Verbündete unter dem eigenen Dach ist der Landesblasmusikverband seit Freitag reicher. Zukünftig werden neben Organisationen wie dem Schwäbischen Chorverband, der Bundesvereinigung Deutscher Musikverbände oder der Stiftung Singen mit Kindern auch der Blasmusikverband Esslingen und der Chorverband Karl Pfaff ihre Geschäftsstellen in der Eisenbahnstraße in Plochingen haben. Die Präsidenten der Verbände, der Bundestagsabgeordnete Markus Grübel (CDU) für den Blasmusikverband Esslingen und Erwin Hees für den Chorverband Karl Pfaff, haben die Mietverträge am Freitag unterschrieben.