Birnen zum Birnsonntag

26.08.2021 05:30, Von Gaby Kiedaisch — E-Mail verschicken

Am kommenden Sonntag, 29. August, findet das 69. Vinzenzifest und 46. Egerländer Landestreffen in Wendlingen statt. Ab 8 Uhr mit Vinzenzimarkt und Prozession mit Heiligenreliquie und Erntekrone.

Dem Brauch nach werden am Sonntagmorgen Birnen unter den Gästen verteilt. Foto:: Palmer

WENDLINGEN. Gemächlich flattern die Fahnen im Wind: seit einigen Tagen ist der Saint-Leu-la-Forêt-Platz vor dem Rathaus mit einer Reihe von Flaggen und Fahnen bestückt. Darunter sind die Europaflagge, die Nationalflaggen Österreichs, Frankreichs, Ungarns, Tschechiens, die Landesflagge Baden-Württembergs sowie die Stadtwappen Egers und Wendlingens. Sie bilden eine Vorschau auf den kommenden Sonntag, an dem das 69. Vinzenzifest in Verbindung mit dem 46. Egerländer Landestreffen wieder in Wendlingen stattfindet.