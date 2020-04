Bildung für junge Menschen in Indien

Reiner Schmid unterstützt mit dem Verein Asha Varadhi Schulen – Kontakte zu den Patenkindern

Viel hat der Köngener Verein Asha Varadhi jungen Inderinnen und Indern geholfen. Der rührige Vereinschef Reiner Schmid besucht das Land oft, um zu sehen, in welche Projekte die Spendengelder fließen.Die Schülerinnen aus Gajwel sind sehr dankbar für die Hilfe aus Köngen.

Die Schülerinnen zeigen mit Plakaten, was für sie wichtig ist. Foto: oh

KÖNGEN. In Sorge um seine Freunde in Indien ist Reiner Schmid. „Wenn sich die Corona-Infektionen dort richtig verbreiten, werden viele Menschen in Not geraten.“ Erst im Januar war der Köngener in Indien, um sich über die Fortschritte bei den Hilfsprojekten seines Vereins Asha Varadhi zu informieren. In der St. Joseph School in Koilakuntla hat der Verein eine Mädchentoilette bauen lassen, die bereits fertig ist. Die sanitären Anlagen für Jungen werden noch gebaut. „Selbst an solchen selbstverständlichen Dingen fehlt es“, sagt Schmid. Da möchte er mit dem Köngener Verein schnell und möglichst unbürokratisch helfen.

Ohne gute Ausbildung haben junge Menschen in Indien keine Zukunft