Bienen, Käfer und Schmetterlinge gezählt

24.08.2020

Beim Nabu-Insektensommer gingen über 10 000 Meldungen ein – Ackerhummel fliegt im Südwesten auf Platz eins – Dieses Jahr ist Wespenjahr

Beim diesjährigen Insektensommer hat der Nabu fast 10 000 Meldungen über Sichtungen von Insekten erhalten – so viele wie noch nie. Im Südwesten beteiligten sich die Teilnehmer mit etwa 1150 Meldungen an der Nabu-Aktion. Damit sind die Meldungen im Vergleich zu den vergangenen beiden Jahren in Baden-Württemberg gestiegen.

Die Ackerhummel war das am häufigsten beobachtete Insekt im Sommer. Foto: May

(pm) Martin Klatt, Artenschutzreferent des Nabu Baden-Württemberg, freut sich über die hohe Beteiligung: „Sie zeigt: Immer mehr Menschen schauen genauer hin, wenn es um das Schicksal dieser wichtigen Tiergruppe geht. Das Entdecken und Beobachten von Käfern, Hummeln und anderen Arten macht aber auch einfach Spaß und ist eine tolle Beschäftigung für Familien in den Sommerferien.“