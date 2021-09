Schwerpunkte

Bezahlbarer Wohnraum ist auch in Wendlingen schwer zu finden

15.09.2021 05:30, Von Gaby Kiedaisch — E-Mail verschicken

Wie dramatisch die Situation für Mieter sein kann, das zeigt das Beispiel einer alleinstehenden Frau, die mit ihren zwei Kindern in einem Zimmer auf 25 Quadratmetern lebt.

Trotz reger Bautätigkeit reicht das Angebot an bezahlbarem Wohnraum nicht aus. Foto: NZ-Archiv/Holzwarth

WENDLINGEN. Die Situation ist prekär. Silvia Hartmann wohnt in Wendlingen mit ihrem erwachsenen 23-jährigen Sohn und ihrer 16-jährigen Tochter in einem einzelnen Zimmer in der Wohnung ihrer Vermieterin. Die Küche darf sie mitbenutzen, ein Bad mit WC im Haus muss die kleine Familie mit niemandem mehr teilen, per Gerichtsbeschluss hat sie sich das inzwischen erstritten. Dabei wohnt Silvia Hartmann erst seit Dezember letzten Jahres in dem Haus, vorher lebte sie mit ihren Kindern in Wertheim, der nördlichsten Stadt in Baden-Württemberg.