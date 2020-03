Bewegende Momente des Abschieds

Kirchenmitglieder nahmen Abschied von der Johanneskirche, die am Sonntag entwidmet wurde

Im Zeichen des Corona-Virus stand die Entwidmungsfeier für die evangelische Johanneskirche am frühen Sonntagabend. Statt wie geplant mit einem letzten Gottesdienst in der Kirche mussten die Kirchenmitglieder auf dem Platz vor dem Gotteshaus Abschied nehmen.

WENDLINGEN. Besondere Zeiten erfordern ein besonderes Vorgehen. Aufgrund der sich verschärfenden Maßnahmen wegen der Corona-Krise hatte die evangelische Kirchengemeinde Wendlingen noch am Freitag ihr ursprünglich geplantes Konzept zum Abschied überarbeitet. Danach sollten nicht mehr als 100 Personen am Gottesdienst in der Johanneskirche teilnehmen, verzichtet werden sollte auch auf das Abendmahl. Am Sonntag hatte auch diese Regelung schon keinen Bestand mehr. Auf Anordnung der Landeskirche wurden alle Gottesdienste bis auf Weiteres abgesagt. Was also tun? Ganz absagen? Das wäre dem Anlass nicht angemessen und würdig gewesen. Aus Rücksicht auf die Gesundheit der Teilnehmer entschied sich die Kirchenleitung für eine Andacht vor und nicht wie geplant in der Johanneskirche. Abgesagt hatte wegen der angespannten Lage auch Prälatin Gabriele Arnold, die zum Abschied predigen sollte. Ihre Predigt lag stattdessen in schriftlicher Form zum Mitnehmen vor.