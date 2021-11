Schwerpunkte

Berührender Tag der Hausmusik

23.11.2021 05:30, — E-Mail verschicken

In der Köngener Zehntscheuer ging es um die Tradition des häuslichen Musizierens. Zehn Familienensembles präsentierten in Zusammenarbeit mit der Musikschule Werke aus unterschiedlichen Stilepochen.

Hausmusik war das Thema in der Köngener Zehntscheuer. Foto: Musikschule

KÖNGEN. Es war einer von diesen typischen Novembertagen – grau, kalt und verregnet: Die ideale Zeit, um sich mit musikalischen Klängen dem Novembernebel ein wenig zu entziehen. Und so war der Termin des „Tags der Hausmusik“ hervorragend gewählt – dies dachten sich auch die etwa 40 Besucher am vergangenen Samstag in der Corona-bedingt besucherreduzierten Köngener Zehntscheuer, die der Einladung der Musikschule Köngen/Wendlingen gefolgt waren und mit einem gelungenen Programm aus verschiedenen Stilepochen belohnt wurden.