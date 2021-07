Schwerpunkte

Beratung für Hörgeschädigte

KIRCHHEIM (pm). Am Mittwoch, 7. Juli, findet von 14 bis 16 Uhr im Haus der sozialen Dienste (Widerholtplatz 3) wieder das kostenlose Beratungsangebot der Ergänzenden unabhängigen Teilhabeberatung (EUTB) mit dem Schwerpunkt Schwerhörigkeit und Hörbehinderung statt. Es werden hierbei Fragen zur Hörgeräteversorgung und technischen Hilfsmitteln, zu verschiedenen Kommunikationstechniken, aber auch zum Schwerbehindertenausweis und zu sozialrechtlichen Leistungen beantwortet. Als Einrichtung der EUTB unterstützt und berät der Landesverband der Schwerhörigen und Ertaubten Baden-Württemberg darüber hinaus Menschen mit Behinderungen, von Behinderung bedrohte Menschen und deren Angehörige auch in allen Fragen der Rehabilitation und Teilhabe. Für die Beratung ist eine vorherige Anmeldung erforderlich. Betroffene, Angehörige und Interessierte können bei Christine Blank-Jost telefonisch unter (07 11) 9 97 30 48 oder per EMail an dsbbw.stuttgart@eutb.de einen Termin vereinbaren. Ansprechpartnerin bei Fragen zum Thema: Stadtverwaltung Kirchheim, Sachgebiet Soziale Lebenslagen, Jenifer Brown, Widerholtplatz 3 in Kirchheim, Telefon (0 70 21) 5 02-6 06, E-Mail j.brown@kirchheim-teck.de.