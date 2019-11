Benefizkonzert für Nigeria

Die katholische Kirchengemeinde Wendlingen lädt zu einem Benefizkonzert am Sonntag, 17. November, 20 Uhr, in der Pfarrkirche St. Kolumban ein. Walter Schimpf, langjähriger Kantor und Organist an der Wendlinger Eusebiuskirche, möchte mit einem bunten Orgelprogramm, vom Barock bis zur Spätromantik, die Arbeit von Pfarrer Kenneth Nwogolo unterstützen. Die Kollekte an diesem Abend kommt der Schulhaussanierung in dessen Gemeinde St. Joseph in Okporo/Nigeria zugute.

Das Programm beginnt mit Präludium und Fuge d-Moll von Clara Schumann, einer Jubilarin dieses Jahres (200. Geburtsjahr). Der Pariser Komponist Alexandre Pierre François Boëly