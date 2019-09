Benefizkonzert: 2000 Euro gehen an die BFL

Kürzlich fand in Oberboihingen die Scheckübergabe in Höhe von 2000 Euro an die Behinderten-Förderung Linsenhofen (BFL) statt. Gespendet hatte den Betrag die neuapostolische Kirche (NAK) aus Nürtingen. Wesentlicher Bestandteil der Gemeinden der NAK ist das lebendige Zusammenwirken von Jung und Alt, Arm und Reich, Krank und Gesund. So wird Anteil genommen an Freud und Leid des Einzelnen. So stellte die Kirche den Erlös aus einem kürzlich aufgeführten Benefizkonzert des Bereichsorchesters der BFL zur Verfügung. Geschäftsführer Thomas Fick nahm den Scheck von Dietmar Brodbeck, dem stellvertretenden Nürtinger Bezirksvorsteher, dankbar entgegen. Das Bild zeigt von links: Dietmar Brodbeck (NAK), Geschäftsführer Thomas Fick (BFL), Günter Schmohl (NAK) und Adrian Becker (BFL). pm