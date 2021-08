Schwerpunkte

Benefiz-Platzkonzert zugunsten Flutopfer

03.08.2021 05:30

WENDLINGEN. Der Musikverein Unterboihingen gibt zugunsten der Flutopfer in Rheinland-Pfalz am kommenden Samstag, 7. August, 10 Uhr, ein Platzkonzert auf dem Wochenmarkt in Wendlingen. Der gesamte Erlös geht an das Land Rheinland-Pfalz, das die Spenden dann zielgerichtet an die Opfer der Flutkatastrophe verteilt. pm