Beim Wendlinger Zeltspektakel war der Schlussakkord "Poems on the rocks" vorbehalten

12.10.2021 05:30, Von Nurijan Rasidova — E-Mail verschicken

Zwischen den Zeilen ausgewählter Rockklassiker mit „Poems on the rocks“ beim 38. Zeltspektakel. Von Billy Joel bis Peter Gabriel reichte das Repertoire der Künstler.

Poems on the rocks erntete am Sonntagabend Begeisterungsstürme für ihren Auftritt in der Neckarspinnerei. Foto: Rasidova

WENDLINGEN. Am letzten Abend des diesjährigen Zeltspektakels stand die sechsköpfige Band „Poems on the rocks“ auf der Bühne. Auf die Frage, was eigentlich zwischen den Zeilen so mancher Songtexte steckt, erhielten die Besucher in einer poetischen Zeitreise eine Antwort. Großen Jubel gab es für das Musikprojekt von „Poems on the rocks“ am Sonntagabend.