Beim Stadtradeln gehts ums Klima

04.06.2021

KIRCHHEIM (pm). Beim Stadtradeln vom 28. Juni bis zum 18. Juli ist Kirchheim wieder mit von der Partie. Interessierte können sich schon jetzt unter www.stadtradeln.de/kirchheim-unter-teck anmelden. Zum Start am 28. Juni bietet die Stadtverwaltung wieder einen kostenlosen Rad-Check an. Vor der Stadtbücherei (Max-Eyth-Straße 16) kann man sein Fahrrad unter dem Motto „Stadtradeln – aber sicher!“von 10 bis 16 Uhr von der Initiative RadKULTUR auf Verkehrstauglichkeit überprüfen lassen. Beim Stadtradeln geht es um Spaß am Fahrradfahren und tolle Preise, aber vor allem darum, möglichst viele Menschen für das Umsteigen auf das Fahrrad im Alltag zu gewinnen und dadurch einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Mitmachen können nicht nur die, die in Kirchheim leben, sondern auch hier arbeiten, einem Verein angehören oder eine Schule besuchen und möglichst viele Radkilometer sammeln. Dabei kann jeder ein Stadtradeln-Team gründen beziehungsweise einem beitreten. Wie 2020 können auch in diesem Jahr wieder Unter-Teams gegründet werden. So können beispielsweise innerhalb einer Schule die einzelnen Klassen gegeneinander antreten und sich messen. Auf jeden Fall sollten die Radelnden so oft wie möglich das Fahrrad nutzen. Thomas Bantzhaff, Mobilitätsplaner der Stadt Kirchheim und lokaler Koordinator des Stadtradelns, hofft auf eine rege Teilnahme und freut sich über das Vorjahres-Ergebnis: „Letztes Jahr radelten 33 Teams mit 545 aktiven Radlern und Radlerinnen und setzten mit insgesamt 129 210 gefahrenen Kilometern eine neue Bestmarke. Die Chancen stehen also gut, dass wir in diesem Jahr die 130 000 Kilometer knacken könnten.“

Bei Fragen rund um das Stadtradeln wendet man sich per E-Mail an stadtradeln@kirchheim-teck.de oder telefonisch unter (0 70 21) 50 26 16 an die Stadtverwaltung.